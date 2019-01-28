(Görüntülü) Mahallede konteyner ve TIR parkı tepkisi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, mahalle arasına yapılan konteyner depolama sahası ve hemen yanındaki TIR parkı, tepki çekti. Mahalle sakinleri, depo ve TIR parkının kaldırılması için eylem yaptı. Güney Mahallesi'nde bulunan konteyner depolama sahası önünde toplanan mahalle sakinleri, eylem yaptı. Konteyner sahasından 24 saat boyunca gürültü yükseldiğini belirten mahalle sakinleri, TIR parkında ise akaryakıt ve kimyevi madde taşıyan araçların bulunduğunu, evleri yakın olduğu için de korktuklarını söyledi. 'GECE GÜNDÜZ GÜRÜLTÜ VAR' Konteyner depolama sahasından gelen gürültünün en büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Tuncay Ertem, "Bu konteyner sahasının gecesi gündüzü yok. Bizim en büyük problemlerimizden biri bu. Burada aşırı bir gürültü var. Konteyneri sabahın köründe getiriyorlar, 'tak' diye vuruyorlar. Yatağımızdan zıplıyoruz, evimiz sallanıyor. Burası evlerle iç içe. Hemen şurada çocuklarımız oyun oynuyor. Bu konteynerler duvarla, sokakla dip dibe duruyor. Ruhsatlarının olduğunu ve kendi sahaları içerisinde çalıştıklarını söylüyorlar ama dışarıda da çalışıyorlar. Tankerlerin üzerinde konteyner gezdiriyorlar. Buradaki tankerlerin hepsi birer bomba. Getirip mahalle ile iç içe yapmışlar bunu. İzin almışlar ama mahallenin rızası yok. Biz daha önce defalarca şikayette bulunduk. Kimse sesimizi duymadı" dedi. 'BU BÖLGE PARKA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ' Evlerinin yanı başında büyük tehlike bulunduğunu belirten Servet Alkan ise "Bu bölgenin eski haline dönerek vatandaşlar için park haline getirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Yapılan TIR parkından dolayı evine giden yolun kesildiğini belirten Fatma Dede, "Biz insanız. Evimizi yaptığımızda bu alan tamamen meyvelikti" dedi.

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