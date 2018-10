(Görüntülü) 'Macera Park törenle açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bornova ilçesinde 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen 'Macera Park', düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez aday olmayacağını açıkladığı yerel seçimlerde, partisi CHP'nin başarılı olması için daha çok çalışacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürk Mahallesi'ndeki 30 dönümlük alan üzerinde 18 milyon TL'ye inşa ettiği, açık hava sporlarının yapılabileceği mekanları barındıran ve dağcılık, kaya tırmanışı, zipline (çelik halat ile, bir noktadan bir noktaya kayarak ulaşma) gibi aktiviteler için olanak sağlayan, ayrıca 4 bin metrekarelik piknik alanını da içinde barındıran 'Macera Park'ın açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday olmayacağını açıklayan Kocaoğlu, vatandaşlarla tek tek selamlaştı ve selfie çekme isteklerini geri çevirmedi.

Kocaoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde, kendisinin aday olduğu dönemlerden daha fazla ve kendisine oy istemeyeceği için de daha rahat çalışacağını belirterek, Pazartesi gününden itibaren bütün ilçelerimizi, köy köy mahalle mahalle gezerek hem hemşehrilerimizle konuşacağım hem de beni 15 yıldır başkan yapan partime hizmet etmek için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğim. Bunda en ufak bir handikap yoktur. Bu işler, belediye başkanlığı meslek değildir. Hayatın bir döneminde, önünüze böyle bir imkan çıkar, koşullar el verir siz bu görevi yaparsınız. Ben 10 sene yapmayı planlamıştım ama 2014'te şu anki Meclis Başkanımız aday olunca biz de zorunlu olarak aday olduk ve yüzümüzün akıyla kazandık. Şu anda, CHP'nin, ama benim ama başka bir arkadaşımızın adaylığında, seçimi kazanması konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Menfi propaganda yapılarak, İzmir'de ve CHP'de bir moral bozukluğu oluşturulmaya çalışıyor. Ben inanıyorum ki 2009'da olduğu gibi, yine tarih yazacağız. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Sağlıklı arkadaşlarımızın ilçelerimizde aday olmasını sağlayacağız, bu bir bayrak yarışıdır ve bayrağın kefil olacağımız kişilere teslim edilmesi mücadelesidir. Bizim 5.5 aylık temel görevimiz budur dedi.

YAP-İŞLET-DEVRET TEPKİSİ

Kocaoğlu, Macera Park'ın yakınlarındaki bir alışveriş merkezini işaret ederek, Karşımızda bir AVM var, milli emlak arazisi üzerinde. Bir de aynı AVM, Üçkuyular'ın 2 kilometre yukarısında yapıldı. Oralar AKP zihniyeti, burası da CHP zihniyeti. Alışveriş yapıp yandaşa imkan sağlamaksa eğer ülkeyi yönetmek, o başka bir iş. 81 milyona aynı nazardan bakıp, hepsinin hakkını hukukunu koruyarak ülkeyi ve kenti yönetmekse, o da bizim işimiz. Bugün 15 yıl içerisinde kim olursa olsun, hangi etnik kökenden ve bölgeden olursa olsun, bir tane hemşehrimiz kalkıp da şurada ayrımcılık, adaletsizlik yaptın diyemez. Belediye başkanlığının da genel siyasetin de böyle yapılması gerekir. Hemen üstümüzde bir hastane var, yap-işlet- devret yöntemiyle yapılan. Bunun da içinde de bir sürü AVM benzeri ticarethaneler var. Devlet kendi arazisini birisine veriyor ve diyor ki sen buraya hastane yap, içine de AVM yap, hastaneyi de bana kiraya ver. Hazine devletin, yapacak adamda bir kuruş para yok, kredi alması lazım, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi de kefil oluyor. Şimdi yapılamıyor bu inşaat, çünkü deniz bitti. İnsanını seven, vatanını ve milletini seven insanlar bunu yapmaz. Elini vicdanına koyar yapamaz diye konuştu.

ATİLLA BİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUZ

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Sporda pek çok ilkin yapıldığı, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı ve ilk tenis müsabakalarının yapıldığı bu yerde, böylesi önemli bir tesise ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Kocaoğlu, Bornova için pek çok büyük yatırımlar yaptı. Bornova Stadyumumuz ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi önemli projelere imza atılıyor. Bornova Atatürk Spor Kompleksi, Büyükşehir Belediyemizin çok büyük destekleriyle tamamlandı. Bulunduğumuz alan, yani Atatürk Mahallesi bundan 10 sene önce her yağmur yağdığında su baskınlarının yaşandığı bir alandı. Bugün burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Bu kutsal topraklar için daha çok çalışmamız ve daha çok üretmemiz gerekiyor. Bundan kısa bir süre önce, İzmir köy ve kötü gibi pek çok kelimeler kullanılmaktaydı. Bugün önemli şirketlerin önemli temsilcilerinin İzmir'de yaşamak istediği görülüyor. Yerelde kalkınma ve kırsalda kalkınma modeli hepimiz için önemli bir hedeftir. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok seviyoruz ve onun yaptığı ayrılık açıklamasına katılmıyoruz. Ona layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

TDF Genel Başkanı Ersan Başar da yaptığı konuşmada çağdaş yaşamın en önemli noktalarından bir tanesinin insanların kapalı alanlardan doğaya çıkması olduğunu belirterek, Başta Başkanımızın emekleriyle açılan bu park bizim için çok önemli ve emeği geçen herekse teşekkür ediyorum. Federasyonumuz, özellikle gençlerin, çocukların doğa sporlarıyla tanışması açısından çok önemli projeler yürütmektedir. İzmir'de, kaya tırmanışı açısından büyük bir eksikliği bugün gidermiş olacağız. Bu tip tesislerin yapılması, geleceğin olimpiyat sporlarının yetiştirilmesinde en önemli noktadır dedi.

Tören, konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. Macera Park İzmir hizmete açıldı.