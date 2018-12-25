Enver ALAS-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor.
(Görüntülü) Lodos İstanbul'da hava ulaşımını aksatıyor
Enver ALAS-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak...
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