(Görüntülü) Lodos İstanbul'da hava ulaşımını aksatıyor

Enver ALAS-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak...