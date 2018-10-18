(Görüntülü) Lamborghini'yi iten işçiler kameraya yansıdı

Haber: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL Levent'te iki işçi arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi. Büyükdere Caddesi'nde yolda kalan Lamborghini'yi iten işçiler İBB kameraları tarafından görüntülendi. Sol şeritte arızalanan aracın sürücüsü İBB görevlilerinden yardım istiyor. 2 işçi aracı iterek en sağ şeride getiriyor.