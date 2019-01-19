Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.
(Görüntülü) Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (1)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.
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