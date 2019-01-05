(Görüntülü) Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ile askeri erkan katılıyor.