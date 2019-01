(Görüntülü) Kuyumcu soygunu cinayetinde isim benzerliği iddiası konsolosluğa sorulacak

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ESENLER'de 2017 yılında kuyumcu Eyüp Sedat Koçer (39) ile Gürcistan uyruklu soygunculardan Raibuli Abralava'nın (36) öldüğü soyguna ilişkin 3 Gürcistan uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Giorgi Shonia, kuyumcu dükkanına öldürmek amacıyla gitmediğini savundu. Gürcistan uyruklu tutuklu sanık Shorena Kukhilava'nın avukatı da müvekkilinin, olaya karışmadığını, isim benzerliği nedeniyle tutuklu olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti de Gürcistan Başkonsolosluğu'na konunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. İLK DURUŞMA YAPILDI Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Giorgi Shonia ve Shorena Kukhilava hazır bulundu. Murat Koçer ve Ali Nihat Koçer de duruşmaya "müşteki" olarak katıldı. Tutuklu sanık Giorgi Shonia yakalandığında kendisini Levani Beltadze olarak tanıttığını, 2017 yılında olayda ölen Raibuli Abralava ile bir lokantada karşılaştıklarını belirterek, " Abralava'yı Gürcistan'dan tanıyordum. İş aradığımı söyledim. Birbirimizin telefon numaralarını aldık. Raibuli bana yardımcı olabileceğini söyledi. 29 Aralık 2017'de tekrardan Raibuli Abralava ile Kumkapı'da görüştük. Arabasına bindim. Tanımadığım başka kişilerde arabada oturuyordu. Arabanın içindekilerden bir tanesi kadındı ancak şu anda huzurda bulunan kadın sanık değildi. Abralava'ya 'Nereye gidiyoruz, ne iş var?' diye sordum. Ancak ne iş olduğunu açıklamadı. Arabanın içindeki konuşmalardan düzgün bir iş olmadığını, galiba hırsızlık için beni götürdüklerini anladım. Raibuli daha sonra bana arabada giymem için kıyafet verdi" dedi. "HİÇKİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM" İstemeden verilen kıyafetleri giydiğini söyleyen sanık Shonia savunmasını şöyle sürdürdü: Raibuli Abralava bana bir tabanca verdi. Gerçek tabanca değildi. Raibuli Abralava'ya bu silahı neden verdiğini sordum. Bana 'Altın mağazasına gideceğiz ve mağazayı soyacağız' dedi. Ben de 'Hayır, bu işe girmiyorum' diye söyledim. Bunun üzerine bana 'Niye korkuyorsun, sen olmasan bu iş olmaz, kadın korkmuyor, sen nasıl delikanlısın, korkuyorsun, gelmek zorundasın, geleceksin' dedi. Raibuli Abralava, bana 'Kolay iş, ben kız beraber gideceğim, 2-3 dakika sonra sen ortaya çıkıp mağazaya geleceksin, altınları toplayacaksın, kimseyi öldürmeyeceğiz' dedi. Kabul ettim. Bana mağazayı gösterdiler. Raibuli Abralava ve kız mağazaya girdi, ben mağazanın dışında bekledim. Onlar girdikten sonra bende yanımdaki adam ile birlikte mağazaya girerken daha bir adım atar atmaz mağazanın patronu bana ateş etti. Yaralandım, sağ kasık bölgemden vuruldum. Yere düştüm, sürünerek dışarı çıktım. İçerden yine bana ateş ediyorlardı. Atışlardan da mermi isabeti aldım. Bunun üzerine Raibuli'nin bana verdiği tabancayı arkaya ve yukarı doğru olacak şekilde ateşledim. Silahı ateşlediğim sırada ben yerde yaralıydım. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Havaya doğru ateş ettim ve ateş ettiğim yere bakmadım. Hedef almadım. Bu şekilde sürünerek kaçıyordum. İnsanlar yaklaşınca tabancayı bıraktım. Ben kimseyi öldürmek amacıyla gitmedim, hiçkimseyi öldürmek istemedim. Vatandaşlar beni yakaladılar, herkes bana vuruyordu. Ambulansla hastaneye götürdüler. Ameliyat oldum, ertesi gün tutuklandım." KARDEŞİM, 'ABİ VURULDUM' DEDİ Müşteki Ali Nihat Koçer de olay günü kardeşi Eyüp Sedat Koçer ile dükkana geldiklerini anlatarak, dükkana biri kadın 2 kişi girdiğini, kadının fizik yapısının sanıklardan Shorena'ya benzediğini, saatlere baktıklarını ancak hiç konuşmadıklarını o sırada 2 kişinin daha dükkana geldiğini anlattı. Koçer, "Kardeşim Sedat, sanık Giorgi'nin elindeki silahı görmüş olacak ki bana heyecanlı bir şekilde seslendi. Ben kafamı kaldırdığım an kadının yanındaki şahıs ile daha sonradan içeri giren iki şahıslardan biri birlikte ateş etmeye başladı. Kardeşim beni korumak amaçlı olarak benden tarafa doğru ateş etti. Kardeşim, 'Abi vuruldum, ben çok kötü vuruldum, hakkını helal et' dedi. Kapıdan baktım sanık Giorgi halen bize doğru ateş ediyordu. Benim Gürcistanlılar ile hiçbir işim yoktur. Neden bizi buldular anlamış değilim" dedi. "MÜVEKKİLİM SUÇSUZ YERE TUTUKLU" Sanık Shorena Avukatı Recep Eryılmaz da müvekkilinin 5 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilimin kasıtlı olarak ismi verildi, ya da isim benzerliği nedeniyle tutukludur. Müvekkilim ile diğer Shorena Kukhilava'nın fiziki yapıları da farklıdır, yüz profilleri farklıdır. Müvekkilim olaydan önce ve olaydan sonra sürekli olarak aynı işyerinde parmak izi basarak işine gidip işinden çıktığı sunduğumuz parmak izi raporlarından sabittir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. KONSOLOSLUKTAN SORULDU Mahkeme heyeti, Gürcistan Başkonsolosluğu'na yazı yazılarak Avtandil ve Nato'dan olma Shorena Kukhilava ile Iraklı ve Nana'dan olma Shorena Kukhilava isimli kişilerin aynı kişiler mi yoksa farklı kişiler mi olup olmadıklarının sorulmasına ve her ikisinin de sosyal medya fotoğraflarının yazılacak yazıya eklenmesine karar verdi. Sanık Nika Darchia'nın yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli Giorge Shonia (28) ve Shorena Kukhilava (27) ile firari şüpheliler Nika Darchia (23) hakkında , “Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", “Kasten öldürmeye teşebbüs", “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Yağmaya teşebbüs", “Mala zarar verme" ve “Silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15'er yıldan 37'şer yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor.