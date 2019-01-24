(Görüntülü) Kuşadası'ndan Kosova'daki kanser hastaları için peruk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuaför Kenan Kaya, Kosova'dan gelen talebe yanıt verip, kanser hastaları için yaptığı 4 peruğu bu ülkeye gönderdi.

Tedavi sırasında saçları dökülen kemoterapi hastalarına verdiği ücretsiz peruklarıyla tanınan Kenan Kaya, bu kez Kosova'dan gelen talebe duyarsız kalmadı. Kuşadası'nda geçen yaz yapılan uluslararası kuaförler toplantısında kanser hastalarıyla ilgili çalışmalarını anlatan Kenan Kaya'nın faaliyetlerini ilgiyle dinleyen Kosovalı kuaför Munirka Tuna, destek istedi. Ülkesinde peruk ustası bulunmadığını ve kemoterapi hastalarının peruk şansının olmadığını söyleyen Tuna, Kaya'nın Kosova'daki hastalara yardım edip edemeyeceğini sordu. Olumlu yanıt alan Munirka Tuna, peruk yapılmak üzere Kosova'dan saç gönderdi. Dört hasta için peruk hazırlayan Kenan Kaya ise perukları Kuşadası'na gelen Munirka Tuna'ya teslim etti. Kuşadası'nda geçen yaz yapılan kuaförler buluşmasında, meslektaşlarını sosyal sorumluluk projeleri konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını söyleyen Kaya, Yaptığım sunumda sadece kuaförlük yapmanın yetersiz olduğunu, sosyal projelere katkıda bulunmamız gerektiğini anlattım. Herkesin elinde saçlar var. Bu saçlar atılmasın, önerisi getirdim. Bu saçlarla yapılan peruklarla hastaların çok mutlu olacağını ifade ettim. Munirka hanım da bunu ülkesine taşıdı. Kosova'ya gönderdiğimiz peruklarla hastaların mutlu olması, beni şimdiden heyecanlandırdı dedi.

Ülkesinde peruk ustasının ve peruk sektörünün olmadığını söyleyen Munirka Tuna, hastalar adına çok mutlu olduğunu söyleyerek, Kuşadası'nda Kenan Kaya ile tanıştığımız için mutluyum. Kosova'daki hastalar dört gözle benim dönmemi bekliyor. Döner dönmez perukları kendilerine teslim edeceğim dedi.