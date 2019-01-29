(Görüntülü) Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılını 'Anadolu kadınları' ile anacaklar

Yüksel BALCI-Seyfi GÜL/İZMİR, () - İZMİR'in Foça ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro grubu, Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılını sahneleyecekleri oyunla anmaya hazırlanıyor. Oyunda tarihsel süreçte, Anadolu'da efsaneleşen kadınlarla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli roller üstlenen Türk kadınlarının öykülerinin canlandırılacağı belirtildi. Oyunu, eşi Duygu Çokgezer Görgülü'nün 'Kahraman Anadolu Kadınları' konulu fotoğraf sergisinden esinlenerek, birlikte yazdıklarını belirten Ödemişli yönetmen Ümit Görgülü, Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılı anmalarına katkı yapmayı amaçladıklarını söyledi. Görgülü, "Oyunda Anadolu kadınlarını ele alıyoruz. Amazonlar'dan başlayarak, Anadolu kadınının gücünü bugünkü gençlere göstermek istiyoruz. Karadeniz'den Ege'ye gelen Amazon kadınlarının savaşçılığını, Selçuklu Dönemi'nde Ahi Ocakları'nın bir kolu olan 'Bacıyan-ı Rum' yani Anadolu Bacıları'nın üretimdeki rolünü, Osmanlı Dönemi'nin sonunda ortaya çıkan kahraman kadın efelerimiz Çete Ayşeleri, Gördesli Makbuleleri, Çiftlikli Kübraları, Nene Hatunları, Kara Fatmaları, Tayyar Rahimeleri, Nezahat Onbaşıları ve diğerlerini anlatıyoruz. Kadim Anadolu'nun yaratılmasında erkeğinin yanında çok önemli roller alarak, canlarını feda eden kadınları 'Cennet anaların ayağı altındadır' özdeyişi ile özdeşleştirerek sahneye taşıyoruz. Kadın cinayetlerinin arttığı bir dönemde böyle bir oyun çok anlamlıdır" dedi. 'KAHRAMAN TÜRK KADINLARINI ANMAK VE GENÇ KUŞAKLARA ANLATMAK İSTİYORUZ' Projede, kendisiyle birlikte şube müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve hizmetlilerden oluşan 25 kişilik grubun rol aldığını veya görev üstlendiğini belirten Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar da eğitimcilerin sadece sınıflarında ders anlatmadığını, aktif hayatın içinde, sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüyle sahneden de topluma seslendiği eser ortaya koyduklarını söyledi. Akar, "Bu eser eğitimci, idareci, öğrenci ve hizmetlilerin dans, şiir, müzik ve tiyatro yaptıkları birden fazla sanat disiplinini içeren müzikli danslı belgesel dramadır. Biz bu oyunla Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda İstiklal madalyaları alacak kadar yararlılıklar göstermiş, vatan uğruna düşmanla savaşmış, gazi, şehit olmuş kahraman Türk kadınlarını anmak ve genç kuşaklara anlatmak istiyoruz. Bu aynı zamanda 2013 eğitim vizyonumuzun da bir parçasıdır. Koreografisi beden eğitim öğretmeni Feridun Sertkaya tarafından yapılan dansların yanı sıra kadın öğretmenlerimiz ellerine aldıkları tahta silahlarla daha sonra da gerçek silahlarla yaptıkları hareketlerle oyuna ayrı bir renk katmaktadırlar" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akar, oyunun ilk gösteriminin Çanakkale Zaferi'nin kutlamaları sırasında, 18 Mart 2019 tarihinde Foça'da yapılacağını daha sonra değişik il ve ilçelerle yurt dışında sergilenmesi için görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan oyunda rol alanlara Foça Halk Eğitim Merkezi tarafından uygulamalı tiyatro sertifikası verileceği bildirildi.