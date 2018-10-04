(Görüntülü) Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)

KURTULMUŞ, VAN'DAKİ STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Buradan AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kurtulmuş, partisinin ilçe başkanları toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Kurtulmuş, Van Devlet Tiyatroları salonunda düzenlenen AK Parti Van İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.



Kurtulmuş, son olarak bir otelde kentteki Sivil Toplum Örgütü Temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.