(Görüntülü) Kurtulmuş: ABD menşeli saldırıyla kur operasyonları başlatıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki Amerikan menşeli saldırıyla Türkiye ekonomisinde kur operasyonları başlatıldı; ama milletimiz ve devletimiz, bu operasyonları geride bırakıyor. Sağlam bir şekilde, cesaretle rasyonel olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. AK Parti Balıkesir Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı için kente gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla buluştu. Öğretmenevinde gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ile Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kurtulmuş, toplantıda, Balıkesir'e 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçim çalışmaları kapsamında geldiklerini söyledi. 'TÜRKİYE'NİN YÜK YÜKLENİYOR OLMASI ÖNEMLİ' Konuşmasına ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya değinerek, başlayan Kurtulmuş, Erdoğan'ın, dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini yeniden gündeme getirdiğini söyledi. BM Genel Kurulu'nda veto sahibi ülkelerin yer değiştirmesi konusunun da gündeme geldiğini kaydeden Kurtulmuş, "Dünyanın farklı bölgeleri, farklı yöreleri, farklı inanç guruplarından ülkelerinde burada sürekli bir şekilde temsil edilmesi gereği belki de bu kadar üst noktadan dünya gündemine getirilmiştir. Cumhurbaşkanı'mız, insanı, demokrasi konusunu da gündeme getirdi. Bütün dünya ülkelerinde 'göçmen' dendiğinde tüyler diken diken olur. 'İllegal göç' dendiğinde o insanlar bu dünyadan değillermiş, insan değillermiş gibi muameleye tabi tutarlar. Türkiye’de insani diplomasi çerçevesinde milyonlarca göçmeni özellikle Suriye ve Irak kökenli göçmenleri kabul etmesi, bununla ilgili fevkalade yükü de yükleniyor olması önemlidir" dedi. 'TEKLİF TARTIŞMAYA AÇILACAK' Türkiye'nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı verdiği mücadeleyi BM'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşımasının önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'mız genç nüfusun BM'de temsil edilmesi için bir teklif sundu. Bu teklif önümüzdeki dönemde tartışmaya açılacaktır. Böylece dünyanın giderek artan genç nüfusunun daha iyi yetiştirilmesi ve dünyanın geleceğinde ortak bir gençlik hareketinin oluşturulması için Türkiye görüşlerini ortaya koydu. Bu toplantının da İstanbul’da olması teklifi gündeme getirilmiştir. Bütün bunlar aslında dünyadaki mazlum milletlerin, haksızlığa uğrayanların, emperyalizmin baskısı altında inleyen milletlerin sözcüsü olan bir siyasi liderin cansiparane şekilde ortaya koymuş olduğu görüşlerdir" diye konuştu. 'BİRİLERİNİN RAHATSIZ OLACAĞI ORTADA' Türkiye'nin güçlü ve büyük ülke olma mecburiyeti olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi: "Türkiye çok şükür ekonomide, siyasette, teknolojide, sosyal yapıda daha güçlü bir Türkiye olmak için yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yine hepimizin iftiharla izlediğimiz İstanbul'da düzenlenen Teknofest, Türkiye'nin gelmiş olduğu teknolojik başarılar, Türkiye’nin en üst düzeydeki teknolojik ürünleri üretebilme becerisi ve teknolojide gittiği yerde yerli ve milli ürünleri destekleme kabiliyetini göstermesi bakımından önemliydi. Türkiye güçlü olmak zorundadır. İçeride birliğini dirliğini sağlayarak, milli bağımsızlığını koruyarak, farklılıkları arasında topyekun bir millet olduğunu hissederek, ele güne muhtaç olmadan kendi teknolojisini kendi üreterek, kendi sanayisini kendi güçlendirerek, ekonomisinde de bu kazanmış olduğu zenginlikleri topluma yayarak, Türkiye daha da ileriye gitmek mecburiyetindedir. Tam da önümüzdeki 10 yılları oluşturacak Türkiye siyasetinin ana noktası burasıdır. Türkiye’nin böyle olmamasını sağlamak için eğer Türkiye güçlü bir teknolojiye, güçlü bir savunma sanayisine, bağımsız bir ekonomiye dünya sistemi içerisinde dilediğini her platformda dile getirebilen bir özgüvene sahip olursa birilerinin bunda rahatsız olacağı ortadadır." 'MAKRO DENGEDEN DOLAYI BU NOKTAYA GELİNMEDİ' Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren AK Parti'li Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Gezi Parkı olayları, arkasından 17- 25 Aralık olayları, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve tüm bunların arasında zaman zaman gündeme gelen ekonomik operasyonlardan sonra Türkiye tam da yeni bir yönetim modeline geçtikten sonra açık bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu millet nasıl 15 Temmuz’u başarıyla bertaraf ettiyse bundan sonraki süreci de bertaraf edebilecek kabiliyete sahiptir. Kararlı olacağız, cesur olacağız; ancak rasyonel olacağız. Yani gerçekçi kararlarla Türkiye ekonomisinin daha da güçlü hale getirilmesi için bu saldırıları geride bırakacağız. İnşallah Türkiye, yoluna güçlü bir Türkiye olarak devam edecektir. Bunun için hepimizin, bütün milletimizin bu operasyonlara, bu manipülasyonlara karşı uyanık olması herhalde önümüzdeki dönemin en önemli hususiyetlerinden birisidir. Milletimiz hiç endişelenmesin, ekonomi hocası olarak söylüyorum. Eğer ekonominin şartlarından kaynaklanan bir kur dalgalanması olsaydı bundan endişe ederdim; ama ekonomi şartlarından kaynaklanan değil. Hiçbir makro dengeden dolayı bu noktaya gelinmedi. Bir gece birileri, hani dedim ya BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı'mız dünya lobisi nasıl kurulur, diye gayret ediyordu. Maalesef Amerikan Başkanı'nı da gördünüz. Trump, dünya ekonomisi nasıl önlenebilir, dünya ülkeleri nasıl baskı altına alınabiliriz; onun konuşmasını yapmaya çalıştı. Ne yazık ki Amerikan menşeli bir saldırıyla Türkiye ekonomisinde kur operasyonları başlatıldı; ama milletimiz ve devletimiz bu operasyonları geride bırakıyor. Sağlam bir şekilde, cesaretle rasyonel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." 'AK PARTİ HER SEÇİM BÖLGESİNDE ADAYLARINI ÇIKARACAK' Türkiye'de 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim atmosferine yavaş yavaş girildiğini belirten Kurtulmuş, Balıkesir'de olma sebebinin de bu olduğunu söyledi. Yerel seçimin, Türkiye siyaseti için önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu yerel seçimler, yeni sisteme geçtikten sonra yaptığımız, yapacağımız ilk seçim olacak. Dolayısıyla bu seçimde milletimizin hangi yönetim içinde olduğunun ortaya konulması, anlaşılması bakımından da fevkalade önemlidir. Biz AK Parti olarak seçim çalışmalarına ilk başlayan partiyiz. 3 haftadır bendenizin başkanlığında 'Seçim Strateji Heyeti' çalışmalarına başladı. Başkan yardımcısı arkadaşlarımız, sahadaki seçim çalışmalarına kadar, son güne kadar her seçimde olduğu gibi bu grubumuz bütün süreçleri kontrol ederek, yoluna devam edecek. Önce aday tanıtımları, aday tespitleri arkasından kampanya konuşması arkasından bu kampanyanın yürütülmesi ve AK Parti her seçim çevresinde ve bölgesinde adaylarını çıkaracak. Her yerde AK Parti olarak seçime girecektir. Bunun için de gayretle çalışıyoruz" diye konuştu. 'PARTİNİN ADAYLARI DEĞİL, ADAYLARIN PARTİYİ TAŞIDIĞI SEÇİM OLACAK' AK Parti'deki aday belirleme kriterlerini 5 ana başlıkta topladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Bu seçim, partinin adayları değil, adayların partiyi taşıdığı bir seçim olacak. Bu özelliklerimizden birisi adaylarımızın tevazu sahibi olması olacaktır. Yani vatandaşın sofrasına dizini kırıp oturmasını bilen, vatandaşla tüm meseleleriyle ilgilenen, kibirli bir şekilde yukarıdan bakarak dolaşan değil halkın arasında her tarafta var olan adaylarla bu süreçleri yürüteceğiz. Adaylarımızın adalet duygusunun güçlü olmasına bakacağız. Yani eşini, dostunu, hısımını, akrabasını kollayan değil; köylüsünü, hemşehrisini değil gerçekten liyakatlı olanları bir şekilde ortaya çıkarabilecek yerel yöneticileri bulup çıkaracağız. Sadece başkan adaylarımız da demiyorum, meclis üyesi adaylarımızın ve bütün bu seçimde adaylarımızda bu kriterleri arayacağız. Ayrıca mutlaka ehliyet sahibi olması, işini en iyi şekilde yapabilecek bilgiye ve tecrübeye sahip olması, liyakat sahibi ve sadakat sahibi olması, aradığımız en önemli özelliklerden" dedi. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, özellikle haksız fiyat artışı yapanlar konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür girişimlerde bulunanların şikayet edilmesini isteyen Kurtulmuş, ekonomideki dalgalanmanın sona ereceğini vurguladı. Kurtulmuş, basın toplantısı sonrası öğretmenevinde, mahalle muhtarları ile düzenlenen toplantıya katıldı.