(Görüntülü) KURTULMUŞ ABD MENŞELİ SALDIRIYLA KUR OPERASYONLARI BAŞLATILDI - EK

(Görüntülü) KURTULMUŞ ABD MENŞELİ SALDIRIYLA KUR OPERASYONLARI BAŞLATILDI - EK

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