(Görüntülü) Kurduğu barınakta, sakat ve hasta 200 hayvana bakıyor

BURSA'nın Mudanya ilçesinde Mehmet Özdemir (26), kurduğu barınakta trafik kazalarında yaralanan, insan eliyle sakat kalan, felç ya da psikolojik ve kalıtsal hastalıklar nedeniyle bakıma muhtaç olan 200 hayvana bakıyor. 7 yıl önce pitbull cinsi bir köpeğin bacaklarının baltayla kesilmesinden etkilenip barınağı açmaya karar verdiğini belirten Özdemir, giderlerin ise gönüllüler tarafından karşılandığını söyledi.Tekirdağ’a yaptığı bir seyahat sırasında pitbull cinsi bir köpeğin bacaklarının kesilip çöp konteynerinin yanına bırakılmasından etkilenen Mehmet Özdemir, o günden sonra hayatını yardıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. Ülkenin çeşitli yerlerine gidip yardıma muhtaç hayvanlara yardım eden Özdemir, 4 yıl önce Mudanya ilçesinin Tirilye Mahallesi'nde barınak açtı. Mehmet Özdemir, trafik kazalarında yaralanarak ya da insan eliyle sakat kalan, felç olan, psikolojik ve kalıtsal hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç olan hayvanlara barınakta şefkatle bakıyor. Köpek, kedi, at, koyun, eşek gibi çeşitli hayvanların bulunduğu barınağın giderleri ise gönüllüler tarafından karşılanıyor.Esas mesleğinin aşçılık olduğunu, ama tüm zamanını yardıma muhtaç hayvanlara ayırdığını söyleyen Mehmet Özdemir, "7 yıl önce Tekirdağ'a gezmeye gitmiştim. Orada çöplerin yanında bacakları baltayla kesilmiş bir köpeğe rastladım. O köpeği veterinere götürüp ilk müdahalesini yaptırdıktan sonra belediye ile orada bir barınak açılması için temaslarda bulundum, ama barınak açılmadı. Ben de Tekirdağ'a yerleşip barınak açma kararı aldım. Orada bir barınak açtım. Askere gidince de barınağa arkadaşım baktı. Daha sonra özel sebeplerden Bursa'ya geldim ve Bursa'da da insanların hayvanlara karşı duyarlı olmadığını fark ettim. Yolda bulduğum felçli bir köpeği evime almıştım. Yine aynı şekilde o köpekten yola çıkarak 4 yıl önce bu barınağı açtım. Buradaki hayvanların neredeyse tamamı fiziksel engelli. İçlerinde epilepsi hastası, kalp hastası, felçli hayvanlar var. Kesimden kurtardığımız at, koyun, eşek gibi hayvanlar var. Toplamda 200 civarında hayvan yaşıyor burada" dedi.BARINAK GÖNÜLLÜLER SAYESİNDE AYAKTA DURUYORBarınak açmak için kimsenin arazisini vermek istemediğini belirten Özdemir, “Ben de şehir dışındaki bu araziyi bulabildim. Şimdilerde düzenimiz oturdu. Bursa'da bir barınak tedavilerimizi karşılıyor. Gönüllü arkadaşlarımız ise mama, talaş, battaniye, kafes gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Bu barınak gönüllü destekleriyle ayakta duruyor. Kendi geçimimi sağlamak için de yurt dışında yaşayan ailemden maddi destek alıyorum" diye konuştu.



