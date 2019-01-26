(Görüntülü) Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)

ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADA



Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi 50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hortumun şiddetini ortaya koyan görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı görülüyor. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı kişilerin, son anda kurtuldukları da yer aldı.







FOTOĞRAFLI