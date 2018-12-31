(Görüntülü) Kumluca'da deve güreşleri yapıldı

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), () ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri, Karatepe Stadı'nda yapıldı. Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla ve Akdeniz bölgesinden 120 güreş devesi, Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisleri yararına güreşti. Güreşleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaymakam Hakkı Uzun, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, 2019 yılı Kumluca Deve Güreşleri Ağası Osman Öcal, daire amirleri, çok sayıda güreş sever katıldı. Güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası, Kumluca Belediye Başkanlığı Kupası, Kaymakamlık Kupası, Güreş Ağalığı Kupası, Kumluca Komisyoncular Derneği Kupası, Kumluca Deveciler Derneği Kupası, Tertip Komitesi Kupası, Kumluca Deve Güreşi Kupası güreşleri yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'na güreşen deve sahiplerine kupasını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Örf, adet ve geleneklerimize sahip çıktığımız önemli bir gündeyiz. Ecdadımızın yüz yıllardır ortaya koymuş olduğu bu Yörük kültürü bizim öz kültürümüzdür. O yüzden her zaman sahip çıkıyoruz. Sahip çıktık, sahip çıkacağız. Bir taraftan kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bir taraftan da Kumluca'nın alt yapı sorunlarını çözüyoruz dedi. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş da Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 13. deve güreşlerini düzenliyoruz. Bugün hava güzel, seyirci güzel, çok güzel güreşler oldu. Deve güreşlerini yaşatmak istiyoruz. Deve güreşleri Yörük kültürüdür. Yörük güreşlerimize sahip çıkmak için deve güreşlerimizi yapmaktayız. Güreşlere ilgi olunca halk güreşlerin devamını istiyor diye konuştu.