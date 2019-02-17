(Görüntülü) Küçükçekmece'de patlayan su borusu merakı

İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı. Fatih Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle 30 metre yükselen su, binaların boyunu geçti. Çevredekiler meraklı...