(Görüntülü) Küçükçekmece'de öldürülen gencin cenazesinde kavga (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen 16 yaşındaki zihinsel engelli gencin cenazesi helallik için evin önüne getirildi. Bu sırada evin önündeki kalabalık arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişi birbirine girerken kavgayı akrabalar ayırdı. 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, eve giren hırsızlar tarafından 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.