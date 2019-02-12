(Görüntülü) Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı bir bina yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Eşyaları evlerinde kalan bina sakinleri ekiplerin incelemelerinin ardından izin verilirse evlerine girip eşyalarını alabilecek. Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak'ta bulunan 5 katlı bina dün akşam saatlerinde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Apartman sakinlerinden birinin polise haber vermesiyle binaya gelen belediye görevlileri binanın boşaltılması kararı aldı. Bina sakinleri gün içerisinde inceleme yapan ekiplerden gelecek haberle binada bulunan eşyalarını almayı bekliyor. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen binanın çevresinde ekipler önlem alırken, binanın kapısı da belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın ne zaman yıkılacağı kararı belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonucunda belli olacak. "BİZ ZATEN ÇIKMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞTIK" Bina sakini Mürvet Yıldırım, "Biz şu an eşyalarımızı alma derdindeyiz. Kiralık ev de bulamadık. Bekliyoruz. Bize gelip birisi bir şeyler söyleyecek diye. Eşyanızı alabilirsiniz, diyecek. Şu an bekliyoruz. Ne olacağı belli değil. Bina 97'den beri var. Herhangi bir ses duymadık. Zaten normalde binada bir şey yoktu ama diğer tarafa ev yapıldığı için, o taraf esneme yapıyor ve ev oturma yapıyor. O tarafa kaydığı için çıkmak zorunda kaldık. Biz zaten çıkmak için hazırlık yapmıştık" dedi. "BİZDE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE BİNAMIZI BOŞALTACAĞIZ" Binada oturan Erdal Kalem ise, "Binamız akşam boşaltıldı. Yan tarafına bir bina yapıldı. O bina yapıldıktan sonra binamız riskli duruma geldi. Bina riskli duruma geldiği için bina sakinleri olarak karar verdik boşalttık. Arkadaşın birisi polisi aramış. Polis geldi ve mühürlediler. Bizde kontrollü bir şekilde binamızı boşaltacağız. Ev tutmaya çalışacağız. Yakınlarımız olduğu için onların yanına gittik" diye konuştu.

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