(Görüntülü) Küçük yelkencilerden gece çalışması

BODRUM'da 8-15 yaş arasındaki küçük yelkenciler, gece optimist tekneyle seyir yapmanın keyfini yaşadı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin 8-15 yaş arasındaki optimist takımının sporcuları, ilk kez gece çalışma yaptı. İçmeler mevkisinde bulunan yelken şubesinden denize açılan 15 sporcu, 3 optimist tekneye sırayla binerek, deniz ortasına atılan ışıklı şamandıralar arasında yarıştı. Teknelere takılan renkli fosforlu ışıklar ise farklı bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikle ilgili konuşan kulüp antrenörlerinden Harun Çelik, "Bizler de ilk defa gece yelken yaptık. Haftaya yarışımız var. Yarış öncesi çocuklarımızın biraz eğlenmesi, biraz daha motive olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. Küçük sporculardan Ahmet Efe Çanakçı ise "Gece yelken yapmak çok güzeldi. Benim için de eğlenceli oldu" derken, Atlas Fişek de çok kutlu olduğunu söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 21-26 Ocak arasında Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenecek Kış Kupası öncesi Bodrumsporlu küçük yelkenciler, hayatlarında ilk kez gece yelken yapmanın keyfiyle yarışlara farklı şekilde hazırlanmış oldu.

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