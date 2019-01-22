(Görüntülü) Köylü kadınlar 100 yıllık kültürlerini oyuncak bebeklere işleyip satıyor

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, () - BURSA'nın Keles ilçesinde gelenek haline gelen Keles bebekleri, köylü kadınların elinde işlenip, aile bütçesine de gelir sağlıyor. İŞKUR ve Halk Eğitim tarafından desteklenen projede köylü kadınlar, önce eğitim alıp ardından kentin 100 yıllık kültüre sahip kıyafetlerini ince ince işleyerek oyuncak bebeklere giydiriyor. Satılan bebeklerden elde edilen gelir hem kadınlar için gelir sağlıyor hem de Halk Eğitim bütçesine destek olarak başka eğitim projelerinde kaynak olarak kullanılıyor. Keles ilçesinde 20 yıllık bir gelenek haline gelen, Keles Bebekleri üretimi köylü kadınların elinde aralıksız olarak sürüyor. Keles Bebekleri'nin ilk olarak annesi tarafından 20 yıl önce Keles'in kırsal Sorgun Mahallesi'nde yapılmaya başlandığını belirten eğitmen Emine Çiçek, "Ben ilk olarak annemden öğrendim. Bebekleri para kazanmak, harçlığımı çıkarmak için kendim evde yapıp satarak başladım. Halk Eğitim Merkezimizin de desteğiyle buraya kurs açtık" dedi. Bebekleri ve geleneksel motiflere sahip kumaşları hazır olarak aldıklarını belirten Çiçek, "İki tane dokuma tezgahımız var. Bebeklerin peşkirlerini burada dokuyoruz. Keles Bebeği'nin kıyafetleri etek, peşkir, çizme, başına yaptığımız tepelik, kuşak, güdük, pulları ve çoraplarından oluşuyor. Bunların hepsini kursumuzda yapıp oyuncak bebeklerimizi giydiriyoruz. Eskiden gelinlerimiz bebeklere şuan diktiğimiz kıyafetleri giyiyorlarmış. Düğünlerde bindallı giyiyorlarmış, yeni gelinler günlük hayatta bu kıyafetleri giyiyorlarmış. Orta yaşlılar ise pulsuz, boncuksuz, dokuma kıyafet giyiyorlarmış" şeklinde konuştu. "1 BEBEK 1 HAFTADA ÜRETİLİYOR" Bir bebek üretiminin 1 haftada tamamlanıp satışa hazır haline geldiğini söyleyen Çiçek, "Burada 14 kursiyerimiz var. Hepsi bebek giydirmeyi öğrendi, hepsinin elinde iş var. Bir kişi tek başına çalışarak 1 bebeği yaklaşık 1 hafta sürede bitiriyor. Eğer tüm kursiyerlerimiz 1 bebek üzerinde çalışırsa günde bir tane bebek giydirebiliyoruz. Bebeklerimizin fiyatı 50 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkıyor" dedi. İşlerini severek yaptıklarını, bir kültürü koruyan bu işin ilerletilmesini isteyen Çiçek, "Ben bu bebekleri yaparken mutlu oluyorum. Arkadaşların da aynı histe olduğunu düşünüyorum. İşimizi severek yapıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızdan bize destek verip bu işi ilerletmesini istiyoruz. Biz bu bebekleri yapıyoruz ama pazarlayamıyoruz. Pazarlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu işi eski geleneksel kıyafetlerimiz ölmesin, kültürümüz gelişsin diye yapıyoruz. Her gelin kızın çeyizinde bu bebeklerden olur. Sünnet yataklarını süslesin diye alırlar, hediyelik olarak alırlar. Aslında bebeklerimize talep var" şeklinde konuştu. "2 AY 2 GÜN GİBİ GEÇTİ" Kursiyerlerden Dürdane Oruç, "Biz burada 2 aydır kurs alıyoruz. Arkadaşlarla, komşularla toplandık. Allah razı olsun halk eğitim merkezi kurs verdi. Bizim köyümüz çok geride kalmış, böyle kurslar olması bizim için çok güzel. Bu iş imkanının ilerlemesini istiyoruz. Burada başka işler olsun, gençlerimiz köyümüzden ayrılmasın istiyoruz. Burada iş imkanları olursa burada yerleşim olur. Bizim çocuklarımız buradan gitti mi gelmiyorlar. Böylelikle biz de biraz harçlık kazanmış oluyoruz, hem de eğleniyoruz. Bebekleri yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. 2 ay 2 gün gibi geçti bu kurs sayesinde. Bebeklerin daha çok tanıtılıp pazarlanmasını istiyoruz" dedi.