(Görüntülü) Koruma altına alınan bir vaşak, Tunceli'de görüntülendi

Ferit DEMİR TUNCELİ, () DÜNYA'da nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak Tunceli'nin Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vaşakların Türkiye'de sayı olarak en fazla bulundukları bölge olan Tunceli'nin bir çok bölgesinde daha önce görüntülenen vaşak, bu kez Pülümür ilçesi yakınlarında bir ormanlık alanda görüntülendi. Pülümür'de yaşayan Erkan Aksun, yanında arkadaşları ile birlikte özel otomobiliyle gezmeye gittikleri Çatalkaya köyü Göl mezrası yakınlarındaki ormanlık alanda bir vaşak fark etmeleri üzerine arabalarını durdurarak bir süre uzaktan izleyerek, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Vaşağı sadece 25 saniye kayda aldığını anlatan Aksun, Hafta sonu Çatalkaya köyü yakınlarında arabamızla geziniyorduk. Araç içinde bulunan arkadaşlarımızdan biri ormanlık alanda vaşak olduğunu fark edince durduk. Bir süre araç içinde vaşakı izledik daha sonra, araç penceresinde görüntüsünü çektik ve o sırada bizi farketti ve ormanın derinliklerine kaçtı diye konuştu.