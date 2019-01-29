(Görüntülü) Kore Gazisi Sırdaş, hayatını kaybetti (Arşiv)

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, () Düzce'de geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gazi Hikmet Sırdaş'ın son isteği Vali koltuğuna oturmaktı. Vali Dağlı, gazinin bu isteğini yerine getirmişti. Düzce Muharrem Sancaklı huzurevinde kalan Kore Gazisi Hikmet Sırdaş tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Sırdaş Cedidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet müdürü Hüseyin Deniz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Sırdaş ailesi ve sevenleri katıldı. Vali Dağlı, ?Bugün bizim çok duygulu bir günümüz. 3-4 gün önce Gazimizi hastanede ziyaret etmiştik. Duygusal anlar yaşanmıştı. Bizim Valiliğimizi ziyaret etmişti, koltuğa oturmuştu hayali gerçekleşmişti onları anlattı. Bizi gerçekten duygulandırmıştı. Allah rahmet eylesin hayat böyle bir şey bir gün varız bir gün yokuzö diye konuştu. VALİ DAĞLI, KORE GAZİSİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ Vali Zülkif Dağlı, Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyareti sırasında Kore Gazisi Hikmet Sırdaş ile sohbeti sırasında en büyük hayalinin vali olmak olduğunu söylemişti. Vali Dağlı da, Hikmet Sırdaş'ın hayalini gerçekleştirmiş, makam aracı huzurevine giderek Sırdaş'ı alıp Valiliğe getirmişti. Valinin koltuğuna oturan Hikmet Sırdaş, büyük bir heyecan yaşamıştı. Kore Gazisi Sırdaş o gün yaptığı konuşmada Her şey valimizden sorumlu. Kolay bir hizmet değil. Vali bizim velinimetimiz. Ben hiçbir valimle karşılaşamadım. Girerken bile bekleyerek girdik. Bu valimiz bambaşka. Onlar çağırmadı mı Tabi ki çağırdılar ama vakit olmadı. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Allah kendisinden razı olsun. Makam arabasını görünce şaşırdım. Gelmeyi bilemedim. İçini gördüm, dışını da heyecandan göremedim. Çok güzeldi demişti.