(Görüntülü) Köpek ve 4 yavrusu, beton su borusu kırılarak kurtarıldı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, atıl durumdaki beton su borusunun içindeki köpek ve dört yavrusu, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekipleri ve Ortaca Belediyesi'ne ait kepçenin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Dün öğle saatlerinde Beşköprü Mahallesi'ndeki Ortaca İlköğretim Okulu önünde bir köpeğin bir kısmı toprağa gömülmüş beton atık su borusuna girdiğini gören Pınar Çalık, merak edip yaklaştığında, içeriden yavru köpek sesleri geldiğini farketti. Çalık, durumu HAYDOS'a bildirip, yağmurlar başladan köpek ve yavrularının kurtarılması için yardım istedi. Ortaca Belediyesi'nden tahsis edilen kepçe yardımıyla yol kazılıp, beton atık su boruları çıkarıldı. Köpek ve 4 yavrusunun bulunduğu boru da daha sonra uç kısmından kırıldı. Köpek ve yavruları kurtarılıp, veteriner kontrolünden geçirildi. Anne köpek ve yavrular, kurtarma çalışmalarını izleyen bir vatandaş tarafından geçici olarak sahiplenildi. Yavruların büyümesinin ardından sıcak bir yuvaya kavuşturulması için çaba gösterileceği bildirildi. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, kurtarma çalışmasının yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirtip, "Bu köpeği daha önce ilçede memurluk yapan bir kişinin engelli çocukları için rehabilitasyon amacıyla almıştı. Ancak, ilçeden tayini çıkıp, ayrılırken, sokağa terkedilmiş. Fino cinsi köpek ve yavruları, içi toprak dolu borunun içinde bulundu. Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı olduğu için onları kurtarmak amacıyla seferber olduk. Geç kalınsa, yağmurda boğulup, telef olabilirlerdi" dedi.

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