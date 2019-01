(Görüntülü) Köpeğini öldürmekle suçlanan kişiye "Kovuşturmaya yer yok" kararı

AVCILAR’da kazlarından birini öldürdüğünü iddia ettiği köpeğini, av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli hakkında kanıt bulunmadığı gerekçesiyle savcılık tarafından "Kovuşturmaya yer yok" kararı verildi. Sosyal medyada 15 Ocak tarihinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Gölboyu Caddesi'ndeki bir at çiftliğinin sahibi Ali Rıza 'nın kendisine ait 'Çin Arslanı' cinsi "Chow Chow' ismini verdiği köpeğini başından vurarak öldürdüğüne yönelik bir video yayınlanmıştı. Görüntülerde, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına giderek, "Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görülüyordu.. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine aynı gün akşam saatlerinde köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheli burada da suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. KARAR VERİLDİ Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Tamer Arifoğlu, köpeğini öldürdüğü ve başından vurulmuş halde boş bir arazide yattığı görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı öne sürülen şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Kararda, şüphelinin o anki sinirle görüntülerini kayda aldığını, bir arkadaşına Whatsapp üzerinden gönderdiğini, muhtemelen bu arkadaşının sosyal paylaşım sitesinden paylaşmış olabileceğini, köpeğini kendisinin öldürmediğini ve herhangi bir paylaşımda bulunmadığını beyan ettiğine yer verlidi. Savcılık kararında, paylaşılan görüntülerin incelemesinde şüphelinin köpeği öldürdüğüne dair herhangi bir görüntü bulunmadığı gibi evinde yapılan aramada hiçbir silah bulunamadığı belirtilirken, “Kaldı ki, şüphelinin köpeğin sahibi olması nedeniyle köpeği öldürmesi halinde dahi TCK 151/2 maddesinde düzenlenen suçun unsurlarının oluşmadığı, şüphelinin eyleminin 5 bin 199 sayılı Kanunları Koruma Kanununa Muhalefet teşkil edip idari para cezasını gerektirdiği anlaşılmakla CMK 172 maddesi gereğince atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildi. ÇİFTLİK MÜHÜRLENMİŞ, 5 BİN LİRA CEZA KESİLMİŞTİ Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şüpheliye ait at çiftliğini, Türkiye Binicilik Federasyon Binicilik Tesisleri yeterlilik talimatı, ilgili makamlardan herhangi bir izinlerinin bulunmaması nedeniyle mühürlemişti. Veteriner Müdürlüğü sosyal medyadaki görüntülere dayanarak, 5199 sayılı yasanın 6’ncı maddesini düzenleyen "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması" maddesinde yer alan" sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır” hükmü uyarınca yaklaşık 5 bin TL para cezasını öngören tutanağı Avcılar Kaymakamlığı’na gönderdi. Kaymakamlık da bu para cezasını onaylamıştı.

