(Görüntülü) KONYA UZMAN ÇAVUŞ'UN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ, 2 YARALI (fotoğraf)

(Görüntülü) KONYA UZMAN ÇAVUŞ'UN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ, 2 YARALI (fotoğraf)

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