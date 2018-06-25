(Görüntülü) Konya'da Ak Parti'lilerden kutlama

KONYA'da, Ak Partililer, büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması üzerine kutlama yaptı.



Ak Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partilerinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanıp, sonuçları bekledi. Büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı'nın önde olduğunun belirlenmesi üzerine partililer, kentte coşkuyla kutlama yaptı. Bazı partililer meşaleler yaktı, bazıları da araçlarla şehir turu atıldı.





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