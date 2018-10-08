(Görüntülü) KONYA 2,5 yaşındaki Sare Nur, devrilen dolap kapağının altında can verdi

2,5 yaşındaki Sare Nur, devrilen dolap kapağının altında can verdi

KONYA'da 2,5 yaşındaki Sare Nur Gövdetaşan, oynadığı elbise dolabının sürgülü olan iki kapağının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre cami imam Mehmet ve Leyla Gövdetaşan çiftinin iki çocuğundan biri olan Sare Nur, yatak odasında bulunan elbise dolabının kapağıyla oynadığı sırada, dolabın sürgülü olan her iki kapağı küçük kızın üzerine devrildi. Gelen sesler üzerine odaya giden Gövdetaşan çifti, çocuklarını dolap kapağının altında kanlar içinde buldu. Gövdetaşan çifti kendi araçlarıyla küçük Sare Nur'u Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kafatasında kırık olduğu saptanan küçük Sare Nur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gövdetaşan çiftinin olayın meydana geldiği eve yaklaşık 1 ay önce taşındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.