(Görüntülü) KONUŞMAYA UTANIYORDU, YENİ SESİYLE YENİDEN DOĞDU

ŞANLIURFALI 21 yaşındaki Mehmet Ökten, sesinin ince olması nedeniyle yıllarca birçok sorun yaşadı. Öyle ki telefonda konuşurken kadın olduğu dahi zannedildi. 'Ses estetiği' operasyonuyla yıllar sonra istediği sese kavuşan Ökten, "Kendime güvenim, yürüyüşüm, mimiklerim, hatta gülüşüm bile değişti. Yeni sesimle birlikte yeniden doğdum" dedi.Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Mehmet Ökten, ergenlik dönemiyle birlikte sesinin akranlarına göre daha ince çıktığını fark etti. Üstelik konuşmaları da tam olarak anlaşılamıyordu. Çözüm ararken başvurduğu uzmanlar, sorunun soğuk algınlığından kaynaklandığını, zamanla düzeleceğini söylese de öyle olmadı. Mehmet, İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gerçek sesine kavuştu.





“SESİMİ DUYAN KADIN ZANNEDİYORDU"



Sesinin, özellikle telefon konuşmalarında kadın sesine benzetildiğini bu nedenle toplum içinde de konuşmakta zorluk yaşadığını belirten Mehmet Ökten, "İstanbul'da okumaya geldiğimde, arkadaşlarım 'Sesin tuhaf. Söylediklerin anlaşılmıyor' demeye başladı. Yıllarca sesimdeki hem bu farklılık, hem de kısıklığın nedeni bulunamadı. Kendimi ifade edemediğim için de rahatsız oluyordum. Bu durum öyle bir noktaya geldi ki özgüven eksikliği yaşamaya başlamıştım. Hem özel, hem de sosyal hayatım etkilenmeye başladı" diye konuştu.





"HAYATA KÜSMÜŞTÜM YENİDEN DOĞDUM"



Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Alkan tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik ses estetiği operasyonuyla 21 yıl sonra gerçek sesini duyan Mehmet Ökten, yaşadığı süreci şöyle anlattı:



"Zeynep Hoca ses tellerimin birbirinden çok uzak olduğunu tespit etti. Sorunun ameliyatla çözülebileceğini anlattı. Önce burnumdaki deviasyon sorunu için ameliyat oldum. Ardından ses teli ameliyatı oldum. 20 gün içinde günlük yaşamıma geri döndüğüm gibi, hayatım da tamamen değişti. Ameliyat sonrası sesimi iyi kullanabilmek için ses terapisine başladım. Hala evde ses egzersizlerime devam ediyorum. Ama bu ameliyat beni tamamen değiştirdi diyebilirim. Arkadaşlarımla bir araya gelmekten daha çok keyif alır oldum. Uzun bir konuyu artık bir nefesle anlatabiliyorum. Özgüvenimi geri kazandım. Hayata küsmüştüm, yeniden doğdum."





"SESİN KALINLIĞI AMELİYAT SIRASINDA HASTAYLA BİRLİKTE AYARLANDI"



Mehmet Ökten'in ameliyatının lokal anestezi altında yapıldığını belirten Doç. Dr. Zeynep Alkan, operasyon hakkında şu bilgileri paylaştı:



"Ameliyat sırasında, hastanın sesini hastayla birlikte dinleyerek, onun beğendiği, istediği kalınlığa göre ayarladık. İşlemi, boyundan açılan küçük bir kesiyle gerçekleştirdik. Sonrasında estetik dikiş kullanıldığı için de herhangi bir iz görülmüyor. Bu ameliyatlardan sonra sesin tam oturması için en az altı ay geçmesi gerekiyor. Biz de bu sürede, ses terapisiyle Mehmet'e sesini nasıl kullanacağını öğrettik. Sesini daha rahat ve güvenli kullanabilir hale geldi. Bununla birlikte kendine güveni hatta işyerindeki başarısı dahi arttı. Artık daha mutlu olduğunu söylüyor."





"SES ESTETİĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR"



Ses kalınlaştırma ya da inceltme gibi estetik operasyonları yaygın şekilde uyguladıklarını anlatan KBB Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Alkan, şu bilgileri verdi:



"Bazen ergenlik döneminde yaşanan ses değişimi, erişkinliğe gelindiğinde tamamlanabiliyor. Kişi çocukluk sesiyle kalabiliyor. Bazı sanatçılar yaşlanmaya bağlı olarak ince tonlara çıkamayabiliyor. Bu durumda da ses tellerinde germe işlemi yapıyoruz. Ayrıca cinsiyet değiştirme ameliyatlarından sonra da sesini değiştirmek isteyenler oluyor. Bu ameliyatlar, sesiyle ilgili mutsuzluk yaşayan kişilere uygulanabiliyor"



Sesin inceltilip kalınlaştırıldığı bu ameliyat günübirlik olarak gerçekleştiriliyor. Lokal anestezi ile yaklaşık 1.5-2 saatte tamamlanıyor. Doç. Dr. Zeynep Alkan, “Ses telinin boyunu uzatarak ya da kısaltarak, incelmesi ya da kalınlaşmasını sağlıyoruz. Hasta uyumuyor ve kendi sesini dinleyebiliyor. Ulaşmak istediği noktaya gelince işlemi tamamlıyoruz. Yani sonuç daha ameliyathaneden çıkmadan alınmış oluyor. Sonrasında hastanın yeni sesine alışması için terapi süreçleri başlıyor" dedi.