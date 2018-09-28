(Görüntülü) Kont Dracula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi için turizm projesi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - EFLAK Beyliği Prensi Kont Dracula'nın esir tutulduğu öne sürülen ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen tarihi Tokat Kalesi, turizme kazandırılacak. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, kalenin turizme kazandırılması yönünde başlatılan proje çalışmalarının, kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Tokat Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ilk etabı 2010'da sona ererken, ikinci etaba ise 2,5 ay önce başlandı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılarak, çevresinde kazı çalışmaları yapıldı. 3 arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda erzak küpleri, askeri barınak ve 2 zindan bulundu. Zindanlardan birinde, 1431- 1476 yıllarında yaşayan Eflak Beyliği Prensi Kont Dracula'nın esir tutulduğu ileri sürüldü. 'TOKAT İLE ROMA'YI 2 AYDA KAT EDEN ATLILARIN OLDUĞU SÖYLENİYOR' Tokat Kalesi'nin kesin tarihinin bilinmediğini kaydeden İl Kültür Turizm Müdürü Adem Çakır, "Son yapılan çalışmalarda Perslere kadar uzandığını söylememiz mümkün. Bu da milattan önce 2 bin yıllarda bu bölgenin, kale olarak kullanılmasının göstermesi açısından önemli bir değer. Kale; Persler, Hititler, daha sonra Roma, Bizans, Danişmedli, Selçuklu, Osmanlı olarak günümüze kadar gelmiş. Kalenin fiziki ve coğrafi konumu, bölgeye hakimliği öne çıkmış. Burada kurulan bir garnizon ile güvenlik kurulmaya çalışılmış. Özellikle Roma döneminde gelindiğinde bu çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Roma medeniyetinin en önemli özelliklerinde bir tanesi yoldur; yol güvenliği ve ulaklarıdır. Tokat Kalesi de bu ana garnizonlardan bir tanesidir. Tokat ile Roma'yı 2 ayda kat eden atlıların olduğu söyleniyor. Fatih döneminde ise Karakübrüğü tesis edilmiş. Doğudan gelip Avrupa'ya gitmek isteyen bütün kervanlar Tokat'a uğramak zorundaydı. Çok ciddi bir hareket vardı. Onun için de bir güvenlik lazımdı. Bu kale de o zaman yine askeri garnizon olarak hizmet vermiş" diye konuştu. 'KAZIKLI VOYVODA TOKAT'TA 4 YIL KALDI' 'Kazıklı Voyvoda' olarak da bilinen Kont Drucala'nın, Tokat'ta yaklaşık 4 yıl kaldığını kaydeden Çakır, "Bugünkü Romanya, o zaman ki Osmanlı'nın Eflak vilayetinin beyinin oğludur. Kont Dracula, o zamanlar Edirne'deki sarayda Fatih ile birlikte büyüdü. Ancak Fatih, tahta çıktıktan sonra bunu çevreleri rahat bırakmamış, fitne sokmuşlardır. Fatih, Kont Drucala'yı yani bilinen deyimiyle 'Kazıklı Voyvoda'yı zorunlu ikamete Tokat'ta göndermiştir. Zaman zaman kalede tutulduğu, zaman zaman da şehirde bir konakta yaşadığı bilinmektedir. Tokat'taki yaşam süresi 4 yıl kadardır" dedi. 'YENİ PROJE HAZIRLANIYOR' 600 gün sürecek restorasyonun proje hazırlığına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çakır, şunları söyledi: "Kalemizle ilgili olarak Afet Müdürlüğümüzün yaptığı bir proje var. Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne hazırlatılan proje çerçevesinde kalenin dış surları, dehlizler, yapı toprak altında kalmış göremediğimiz yapı elemanlarını araştıran bir projede uygulandı; bu sene raporunu bekliyoruz. O raporlar ışığında restorasyon birleştirilecek. Belediyenin de kale eteğindeki yerleşim yerlerini afet bölgesinin yeniden dönüştürülmesini sağladıktan sonra çok güzel bir konuma kavuşacak. Ama şimdilik biz restorasyon ve güçlendirme projesinin bitmesini bekliyoruz. Kalemiz şehrimiz için en önemli teras ve seyir noktası. Şu anki haliyle bile oldukça yoğun bir ziyaretçisi var. Bizim hayalimiz kalede sosyal donatı alanlarını oluşturmak, içindeki yapıları ona göre işlevlendirmek. Tokat Kalesi'nin kendi tarihini bütün geçmişi ile birlikte gün yüzüne çıkartmak ve onu anlatabileceğimiz mekanlar oluşturmak temel hedefimiz."