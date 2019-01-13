(Görüntülü) Komandoların kayaklı hafif silah atışı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız"...

(Görüntülü) Komandoların kayaklı hafif silah atışı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" notuyla paylaşıldı.

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