Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" notuyla paylaşıldı.
(Görüntülü) Komandoların kayaklı hafif silah atışı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız"...
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.
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