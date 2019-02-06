(Görüntülü) Kokpit camı çatlayan uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı-2

İSTANBUL-Afganistan seferini yapan Türk Hava Yolları?na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon?a acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatı bulunan uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani?nin yer aldığı öğrenildi.

İstanbul?dan sabah saatlerinde Afganistan?ın başkenti Kabil?e gitmek üzere 239 yolcu ve 16 mürettebatı ile kalkış yapan THY?ye ait yolcu uçağının kokpit camı çatladı. Uçak, Trabzon Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani?nin yer aldığı öğrenildi.Trabzon Havalimanı?nda bekletilen yolcular, tahsis edilecek bir uçakla Kabil?e harekete edecek.