(Görüntülü) Kocası tarafından satırla öldürülen kadının cenazesi memleketine gönderildi

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de kocası tarafından satırla boğazı kesilerek öldürülen İkram D.'nin (57) otopsi işlemleri tamamlandı. İkram D'nin cenazesi memleketi Nazilli'ye götürülüyor.



Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde kocası Adil D. tarafından satırla öldürülen İkram D'nin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze İkram D'nin memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne götürülmek üzere yola çıktı.