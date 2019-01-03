(Görüntülü) Kocamaz, Can ve Yağmur'a yardım elini uzattı

Adnan AÇIKGÖZ - MERSİN, () MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'kelebek hastalığı' ile mücadele eden Kayhan-Merve Göküş çiftinin çocukları Can (4) ve Yağmur'a (2) yardım elini uzattı. Kocamaz'ın talimatı ile temin edilen özel yara örtüleri Göküş ailesine teslim edildi. Tarsus'ta yaşayan ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Kocamaz, tanesi 200 ila 250 TL ödenerek alınabilen yara örtülerinin temin edilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine aileyi ziyaret eden belediye ekipleri, örtülerin sürekli olarak belediye tarafından temin edileceği müjdesini verdi. Başkan Kocamaz'a teşekkür eden baba Kayhan Göküş, Çocukların sırt kısımları ağırlıklı olmak üzere deri olan her yerlerinde açık yaralar var. Bu malzeme de bu hastalığın olmazsa olmazı. Hakkımız olup da devlet tarafından ödenmesi gereken malzemeyi hastaneden alamadığımız için mağduruz. Bu medikal bezle açık yaraları kapatıp üzerini gazlı bezle sarıyoruz ve böylelikle yaraya yapışmadığı için bu bezi kullandığımız yerler iyileşiyor. Bu örtü dışında hiçbir malzeme yaraları iyileştirmiyor, aksine daha da derinleşmesine neden oluyor. Başkanımızın gönderdiği bu malzemeler bizim yaramıza merhem oldu dedi. Örtülerin kullanılmadığı zamanlarda kanamalı yaraların oluştuğunu dile getiren anne Merve Göküş ise Yaralar kanadığı zaman kan kaybı oluyor ki bu hastalıkta en önemli şey çocukların kansız kalması. Bu malzemeler olmadığı zaman diğer malzemelerle yaralarda kanamalar oluyor. Kıyafetler veya diğer malzemeler yaradan kaldırırken yapıştığı için deriyi de kaldırıyor. Bizim sesimizi duyarak yardımımıza yetişen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.