(Görüntülü) KOCAELİ-PALU AİLESİNİN EVİNDE ARAMA YAPILIYOR-4 (asayişe getirilişleri)

(Görüntülü) KOCAELİ-PALU AİLESİNİN EVİNDE ARAMA YAPILIYOR-4 (asayişe getirilişleri)

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