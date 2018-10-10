(Görüntülü) KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ALEVLER YÜKSELDİ, 3 ARAÇ YANDI

(Görüntülü) KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ALEVLER YÜKSELDİ, 3 ARAÇ YANDI

YORUM EKLE
Gönder