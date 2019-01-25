(Görüntülü) Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖPDY terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı?nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan ve askeri personel oldukları öğrenilen 11 kişi Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.