(Görüntülü) KMTSO'dan enflasyonla topyekun mücadeleyle destek

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ () KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO), Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında başlattığı çalışma soncunda şehirdeki 44 firma, yüzde 10'dan aşağı olmamak üzere birçok üründe indirime gitme kararı aldı. KMTSO Başkanı Serdar Zabun, indirime giden firmaların temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyonun yıllar sonra tekrar çift hanelere çıktığını belirten Zabun, bunun hem alım gücü düşen vatandaşları, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle de firmaları olumsuz etkilediğini söyledi. ENFLASYONLA MÜCADELEDE SORUMLULUK HEPİMİZİNDİR Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele'yi önemli bulduklarını ve desteklediklerini kaydeden Zabun, şöyle devam etti Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Biz de, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Kahramanmaraş olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Serdar Zabun açıklamasının sonunda Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye destek veren gıda sektöründen 24, perakende ve dayanıklı tüketim malları sektöründen de 20 olmak üzere 44 firmanın isimlerini okuyup desteklerinden dolayı teşekkür etti.