(Görüntülü) Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı

Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK İZMİR, () İZMİR'de, ceza avukatı Abdi Yaşar müvekkilinin duruşması öncesinde savunma hazırlamak için gittiği cezaevinde elinde dosya klasörü silah sayıldığı gerekçe gösterilerek içeriye alınmadı. Müvekkiliyle görüşmesinin engellendiğini söyleyen Yaşar, Dosya klasörü kesici alet, silah sayılıyormuş. Ancak bu konuda herhangi bir yasal madde yok. Bana uygulanan tavır tamamen keyfidir dedi. Avukat Abdi Yaşar, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili K.A. ile duruşma öncesi savunma hazırlamak için görüşmek istedi. İddiaya göre cezaevi girişinde Yaşar'a elindeki plastik dosya klasörünün delici, kesici alet ve silah sayıldığı gerekçesiyle dosyayla içeriye giremeyeceği söylendi. Daha önce defalarca aynı dosyayla cezaevinde müvekkilleriyle görüştüğünü dile getiren Yaşar, içeriye alınmayınca cezaevi müdürüyle görüştü. Cezaevi müdürü de talimatı kendisinin verdiğini ve klasörle cezaevine giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Yaşar, böyle bir yasal düzenleme olmadığını bunun keyfi bir uygulama olduğunu söyledi. İddiaya göre cezaevi müdürü de Yaşar'a Burada müdür de, savcı da kral da benim dedi. 'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE DOSYAYLA İÇERİ GİRİYORUZ' Müvekkiliyle görüşmesinin keyfi uygulamalarla engellediğini ve yaklaşık üç saat boyunca cezaevinde öne süren avukat Yaşar, şöyle konuştu Müvekkilimle duruşma öncesinde görüşmek için cezaevine gittim. Ancak elimdeki dosyanın kesici alet, silah sayıldığını söyleyerek beni içeri almadılar. Ben de müvekkilimin savunmasını hazırlayacağımı ve dosyayla girmem gerektiğini söyledim. Ancak Müdür Bey'in talimatı olduğunu söylediler. Müdürün odasına gittim. Durumu anlattım. Müdür Bey ise talimatı kendisinin verdiğini söyleyip, 'Burada müdür de, savcı da kral da benim' dedi. Bu uygulamanın keyfi olduğunu söyleyip, odadan çıktım. Müdürün odasından çıktıktan sonra göz kaydımı sildiler. Oradaki görevli 'Müdür Bey'in kesin talimatı var, bu cezaevine Avukat Abdi Yaşar giremez' dedi. Görevliler beni engellediler. Tam üç saat boyunca beni beklettiler. Durumu hem Cumhuriyet Başsavcımıza ve İzmir Barosu'na ilettim. Onlar da ilgilendiler. Üç saat sonunda dosyasız bir şekilde içeriye girdim. Yani bu şekilde kanunsuz iş yapan, kendini kanundan üstün gören, avukatlara böyle davranan bir müdürün böyle bir görevde olması hem devletimize hem de vatandaşlara sıkıntı olacağını düşünüyorum. 'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK' Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yaşar, Ben o cezaevine de Türkiye'nin her yerindeki cezaevlerine de bu dosyayla girdim. Bana yapılan tamamen keyfi bir uygulamadır. Ben ve İzmir Barosu bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın nasıl silah sayıldığının açıklamasını istiyorum. Yetkililere de sesleniyorum, biz hepimiz kanun adamıyız. Kanun dışına da çıkmadık. Kendimize ayrıcalıkta istemedik. Ama böyle keyfi bir uygulama ile karşılaştık. Yetkili mercilerden gereğinin yapılmasını istiyorum dedi.