(Görüntülü) KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çalışma ziyareti için Ankara'da-3

(Görüntülü) KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çalışma ziyareti için Ankara'da-3

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