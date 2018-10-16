(Görüntülü) KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çalışma ziyareti için Ankara'da-2

(Görüntülü) KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çalışma ziyareti için Ankara'da-2

YORUM EKLE
Gönder