(Görüntülü) Kızlarını metro raylarına bırakan babaya idari para cezası  

Ersan SAN/İSTANBUL,() - Bayrampaşa'da üç küçük kızını metro raylarına bırakan babaya idari para ceza kesilirken, kızlar Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.



Bayrampaşa'da 3 küçük kızını metro raylarına bırakan babaya "Tren hattındaki trafiği tehlikeye düşürmekten" 235 lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen çocuklar, buradaki işlemlerinin ardından Çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.



3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bırakmış, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermemişti. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi keserek çocukları raydan almıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de babayı gözaltına almıştı. Gözaltına alının baba ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylemişti.