(Görüntülü) Kızılırmak Deltası'nı, atlı jandarma timi koruyor

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde atlı jandarma timi görev yapıyor. Fransız 'Çağrıbey', yarım kan İngiliz 'Plevne' isimli atlarla görev yapan jandarma timi deltada genel asayiş, kaçak avcılık, biyolojik kaçakçılık gibi konularda göz açtırmıyor. Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz döneminde sayıları artan kaçak avcılara karşı, atlı ve motosikletli jandarma timleri tarafından korunuyor. Özellikle 2 atlı jandarma timi, 356 kuş türünün yaşadığı 56 bin hektarlık deltada araçların giremediği alanlara girerek denetim yapıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaz döneminde 3 ay süresince görev yapacak olan bir astsubay ve bir uzman jandarmadan oluşan tim 3 yıldır bölgeye geçici görevle geliyor. Fransız 'Çağrıbey', yarım kan İngiliz 'Plevne' isimli atlarla görev yapan jandarma timi deltada genel asayiş, kaçak avcılık, biyolojik kaçakçılık gibi konularda göz açtırmıyor. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, ayrıca drone ile de havadan deltayı kontrol ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, toplam 10 kişilik jandarma ekibinin deltada çok önemli bir görev icra ettiğini söyleyerek, "Deltaya girişte jandarma noktasında bir kontrol yapılıyor. Barkot kimlik okuyucu ile gerekli kontroller yapılıyor. ayrıca Drone ile havadan da kamera çekimi yapılıyor. Jandarmamız burada gerekli bütün çalışmaları büyük bir özenle gerçekleştiriyorlar. Özellikle atlı jandarma timi, hem caydırıcılık sağlıyor, hem de vatandaşlarımıza güven veriyor. Haftanın 3 günü atlı jandarma timimiz burada görev yapıyorlar ve sürekli hareket halindeler. Özelikle kaçak avcılık herkesin gidebileceği bölgelerde değil de daha iç kısımlarda yapıldığı için atlı jandarma timinin o bölgelere ulaşabilmesi büyük bir avantaj oluyor. Hem şikayet anın da hem de yoğunluğun fazla olduğu dönemlerde de bir fiil hiç bir aksamaya mahal vermeden görev yapıyorlar" diye konuştu. RAMSAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNUYOR Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 21 bin 700 hektarlık sulak alana sahip; 5 bin 174 hektarlık kısmı ise Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olarak Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Bölgede irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i, görülüp kayıt altına alındı. Deltayı dünyadaki kuş cennetlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden biri de yılın her ayı farklı kuşların görülmesi.