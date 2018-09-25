Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,()-TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Kız çocuğuna şiddet uygulayan anne adliyeye sevk edildi
Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,()-TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde...
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