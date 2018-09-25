(Görüntülü) Kız çocuğuna şiddet uygulayan anne adliyeye sevk edildi

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,()-TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D.  gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde...

(Görüntülü) Kız çocuğuna şiddet uygulayan anne adliyeye sevk edildi

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,()-TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D.  gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 

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