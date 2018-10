(Görüntülü) Kitabının geliriyle kız çocuklarının hayatına dokunacak

Enver Yücel hayatını eğitim sektörüne adamış bir isim. 44 yıldır eğitim alanında sürdürdüğü çalışmalar ve açtığı okullarla binlerce öğrencinin hayatına dokunan Yücel şimdi ise yaşamını kaleme aldığı "Hayatım Eğitim" kitabı ile kız çocukları için bir adım daha atıyor. Kitaptan elde edilecek tüm gelirin kız çocuklarının eğitimi için kullanılacağını duyuran Yücel, "Onlar yarının anneleri, toplumda etkileri daha fazla olan taraf. Ne kadar iyi bir eğitim alırlarsa o kadar bilinçli olurlar ve gelecek kuşaklara pozitif etki ederler" dedi. Bugün "Dünya Kız Çocukları Günü". 6 yıl önce Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından kutlanmasına karar verilen bu gün ile kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, kız çocuklarının insan haklarından etkili bir şekilde yararlanması, daha fazla desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflendi. Dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar her geçen gün artarken gerek devletler gerek kurumlar gerekse kişiler elini taşın altına koyuyor. Kız çocuklarının eğitimi konusunda bugüne kadar verdiği burslar ve sunduğu imkanlarla pek çok çocuğun hayatına dokunmuş isimlerden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel de son olarak kendi yaşamını kaleme aldığı kitabı "Hayatım Eğitim"in gelirini kız çocuklarının eğitimine bağışlama kararı aldı. "EĞİTİMDEN BAŞKA BİR SEKTÖRDE OLAMAZDIM" Lise öğrenimi için geldiği İstanbul'da kendi okuduğu Uğur Dershanesi'ni satın alarak sektöre adım atan ve 44 yıldır bu işin içinde olan Yücel, eğitim hizmeti vermekten hiçbir zaman pişman olmadığını söylüyor. "Eğitimin neleri değiştirebileceğini önce kendimde gördüm" diyen Yücel sözlerine şöyle devam ediyor: "Eğitimin toplumları, insanları ne kadar değiştirdiğini, dünyayı nereye getirdiğini gördüm. Son yıllarda eğitimin önemi özellikle ülkemizde çok daha fazla anlaşıldı. Günümüzde eğitimsiz bir toplumun kalkınması mümkün değil. Dolayısıyla eğitim sektörünü şimdi çok daha iyi anlıyorum, iyi ki bu sektörün içinde olmuşum ve yatırım yapmışım. İnsanlara özellikle gençlere hizmet etmeyi, yardımcı olmayı çok seviyorum. Zaten ailemden aldığım kültür de yardımlaşma üzerine kuruluydu. Bu yüzden eğitimden başka bir alanda olamazdım." 150 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE EĞİTİM HİZMETİ Şu anda yoluna Uğur Okulları olarak devam eden Uğur Dershanesi ile eğitim sektöründeki ilk yatırımını yapan Yücel 1994 yılında Bahçeşehir Koleji'ni, 1998 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi'ni açtı. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde, dünyanın ise belli noktalarında okulları bulunan Yücel, her yıl 150 binin üzerinde öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor. "Bir köylü çocuğunun neler başarabileceğini anlatmak için hayatımı kaleme aldım" diyen Yücel, gençlere ve çocuklara her zaman hedeflerini yüksek tutmaları ve kendilerine inanmalarını tavsiye ediyor. "KADINLAR BİRÇOK KONUDA DAHA DUYARLI" Bir buçuk yıllık çalışma sonucunda piyasaya sürdüğü kitabının gelirini kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını belirten Yücel, "Burs konusunda biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kız çocukları yarının anneleri, onların okuması daha bilinçli olması lazım. Çünkü kendisi ne kadar bilinçli, eğitimli olursa çocuklarını da öyle yetiştirir. Anne olmasalar bile kadınların pek çok konuda daha duyarlı davrandığını görüyoruz. Elbette her bireyin eğitimi önemli ama kız çocuklarının eğitimine ayrı bir önem veriyorum ve o nedenle kitabın gelirinin onların eğitiminde kullanacağım" diyerek kararının sebeplerini sıralıyor. "EĞTİM KONUSUNDA TOPYEKÜN SEFERBERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR" Eğitim konusunda toplumun da üzerine düşen görevler olduğunu hatırlatan Yücel konuşmasını şöyle noktaladı: "Toplum olarak eğitimin, bireyin hayatında ne kadar önemli bir yer kapladığını görmemiz lazım. Tüm toplumların, ekonomisinin eğitimle ilişkili olduğunu iyi kavraması ve eğitilmiş bir toplumun daha çabuk gelişebileceğini görmek gerek. Bu iş sadece eğitimcilerle olmaz topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız var. Eğitim, sektör olarak da çok büyük bir alan. Türkiye'de eğitime savunmadan daha fazla kaynak harcanıyor. Bu eğitimin nasıl olması gerektiğine de kafa yorulmalı. Çocuklarımıza yenilikleri, 21'inci yüzyıl becerilerini, endüstri 4.0'ı, dijital devrimi öğretebiliyor muyuz? Eğer sizin eğitiminiz Sanayi Devrimi'ndeki anlayışla sürüyorsa yeni çağa ayak uyduramazsınız. O nedenle eğitimin içeriğini de ayrıca önemsemeliyiz" ENVER YÜCEL KİMDİR? 1957’de Giresun’da doğan Enver Yücel lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde yatılı olarak tamamladı. Ardından da bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nü bitirdi. Hayatı boyunca yalnızca eğitim sektörüne yatırım yapan Yücel, 1974 yılında bir arkadaşıyla beraber satın aldığı İstanbul Laleli’deki üç sınıflı bir dershane ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın temelini attı. Bugün ülke genelinde 130 kampüs, 14 Fen ve Teknoloji Lisesi bulunan Bahçeşehir Koleji'ni ise 1994 yılında faaliyete geçirdi. 1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'ni kuran Yücel bugün BAU Global çatısı altında; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washinton D.C, BAU International University Berlin, BAU International University Batum, BAU International University Cyprus olmak üzere 5 üniversiteye sahip. Dershanelerin kapanmasıyla beraber 2013 yılında yeni bir adım atan Enver Yücel, Uğur Dershaneleri'ni Uğur Okulları'na dönüştürdü. Enver Yücel, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un himayesinde gerçekleşen UNCA Ödülleri’nde “Küresel Eğitime Katkı Ödülü” ödülü aldı ve dünyada bu dalda ödül alan ilk Türk oldu. 2015 yılında İtalya’da bulunan Foedus Vakfı tarafından eğitime olan katkılarından dolayı “Foedus Özel Ödülü”ne layık görülen Yücel, 2016 yılında Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nun 46'ncı yıllık toplantıları kapsamında gerçekleştirilen oturumda mülteci sorununu dile getirerek, bu konuda neler yapılması gerektiğini anlattı. Sorunun çözümünün eğitimde olduğunun altını çizdi. Yücel, eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle 2017 yılında ABD’de Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi (GLOCER) tarafından ‘Global Eğitimde Liderlik’ ödülüne layık görüldü. Küresel eğitimin önemine inanan Yücel’in Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı Ödülleri’nde “Eğitim İhracatı” dalında 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez birincilik ödülünün de sahibi oldu.

