(Görüntülü) Kışlık kıyafetleri okul duvarına astı, üzerine 'İhtiyacı olan alsın' yazılı not bıraktı

Bursa'nın İznik İlçesinde bir okulun bahçe duvarına kimliğini saklı tutan bir hayırsever, üzerlerine 'İnsanlar üşümesin, ihtiyacı olan alsın' yazılı not iliştirdiği kışlık kıyafetler astı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun bahçe duvarının demir korkuluklarına bir hayırsever, temizlenip ütülenmiş yaklaşık 15 adet kadın ve erkek kışlık kıyafeti askılarıyla birlikte astı. Kimliği belirsiz hayırsever, kıyafetlerin her birinin üzerine de 'İnsanlar üşümesin ihtiyacı olan alsın' yazılı not iliştirdi. Hayırseverin örnek davranışı, büyük takdir topladı. 'ÇOK ŞAŞIRDIM VE DUYGULANDIM' Sabah okula gazete bırakan gazete dağıtıcısı Hüseyin Topal, duvardaki kıyafetleri görünce çok şaşırdığını belirterek, ?Sabah gazete dağıtırken gördüm, çok ilginç geldi. Çok güzel insanlarımız var, hayırseverler çok. Bu hareket bütün insanlara örnek olmalı dedi. KARTON TOPLAYICISI CEKET ALDI Kıyafetleri gören bir karton toplayıcısı da eşyaların yanına gitti ve bir ceket alarak mutlu bir şekilde ayrıldı. Hayırseverin kim olduğu ise merak konusu oldu.

