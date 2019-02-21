(Görüntülü) Kışlada meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavisi sürüyor

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda dün akşam eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 4 askerin tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden 4'ü, ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

4 askerin Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptıkları, eğitim amacıyla Sakarya Kışlası'na geldikleri öğrenildi. Kayseri'den gelen askeri yetkililer de yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.