(Görüntülü) Kırsal pazarda Roman havalı ‘gastronomi festivali’

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgaristan'ın Haskovo Ticaret Odası, Sınır Ötesi İşbirliği projesi kapsamında iki ülkenin lezzetlerinin tanıtılması için 'Trans Gurme Tur' adı altında AB projesi yaptı. Edirne'ye gelen bir grup Bulgar gurme, davul-zurnayla çalınan Roman havası eşliğinde oynayıp, pazarı gezdikten sonra kentin meşhur lezzetleri tava ciğer, peynir, kurabiye ve köylü kadınların hazırladığı yiyeceklerin tadına baktı.



Edirne ile Bulgaristan'ın Haskovo kenti Ticaret ve Sanayi odaları, iki ülke lezzetlerinin tanıtılması için ortak Sınır Ötesi İşbirliği projesi hazırladı. Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri proje kapsamında Edirne'de köylü kadınların hazırlayıp satışa sunduğu yiyeceklerin satıldığı 'Kırsal Doğal Pazar'da düzenlenen gastronomi festivali katıldı. Bulgar yöneticilerin yanı sıra festivali Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Haskovo Ticaret Odası üyesi Mako Arnovdov, Edirneli üretici kadınlar ve halk katıldı.



Festival kapsamında Türk ve Bulgar bir grup gurme, köylü kadınların hazırladığı yiyeceklerin satıldığı stantları gezdi. Davul zurna eşliğinde Roman havalarında, gurmeler köylü kadınlarla birlikte dans edip, oynadı.



Programında açılışında konuşan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'de turizmi geliştirmek istediklerini belirterek, "İki ülke Ticaret ve Sanayi Odaları olarak lezzetlerimizi tanıtmak için böyle bir proje hazırladık. Edirne'nin çok sayıda festivali var. Bizde buna gurme festivalini ekleyerek turizme katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



Haskovo Ticaret Odası üyesi Mako Arnovdov da festivalin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini düşündüğünü ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırsal Doğal pazarı 2.5 yılda 10 kadından 100'e çıktığını ifade ederek, "Burada köylü kadınlarımız kenti ürettiği yiyecekleri satıyor. Erkeklerde kadınlara yardım ediyor. Buraya yeni bir format vermek gerekiyor, yeni düzenleme yapmak gerekiyor. Bu anlamda da Ticaret ve Sanayi odamız Bulgaristan ile birlikte bu pazarı gastronomi fuarına döndürmeye başladı. Bu da doğru bir yaklaşımdır bunu destekleyeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından projeye katılan iki ülkenin gurmeleri, köylü kadınların hazırladığı yiyecekleri ve kentin meşhur lezzeti olan Edirne Tava Ciğer, beyaz peyniri, kurabiye ve tatlıların tadına baktı. Festivalde ücretsiz olarak dağıtılan tava ciğeri almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.



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