(Görüntülü) Kırmızı akan çay için 24 bin lira ceza

AYDIN'ın Germencik ilçesinden de geçen Büyük Menderes Nehri'ne akan İl Çayı, jeotermal sondaj kuyularından çıkan suların salınmasıyla kırmızıya büründü. Çayın kan renginde kıpkırmızı aktığını gören vatandaşlar o anları görüntülerken, yetkililere şikayet etti. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de iz sürerek, soruna neden olan firmaya taahhüdü yerine getirmediği gerekçesiyle 24 bin 703 TL ceza kesti. Büyük Menderes Nehri'ni besleyen İl Çayı, 24 Eylül Pazartesi günü, kırmızı renge büründü. Çayın bu hali, halkı tedirgin etti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Bu görüntülerle jandarma ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait göletten çaya gelen suyun, Hıdırbeyli Mezarlığı'ndan itibaren kırmızı aktığını belirledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de kısa sürede bölgeye gelerek numune aldı. İl Çayı'ndaki kirlilikle ilgili tutanak tutuldu. Çayı kirlettiği düşünülen jeotermal santralinden herhangi bir atık bırakılmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, nöbet tutmaya başladı. Bölgeden ekiplerin gittiğini düşünen firma çalışanlarının bir gün sonra tekrar atık bırakması üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri suçüstü yaptı. Durumu tutanak altına alan ekipler, jeotermal santral firmasına, taahhüdüne uymadığı için 24 bin 703 TL ceza kesti. İl Çevre Müdürlüğü yetkilileri kontrollerin süreceğini ve gereken cezaların devam edeceğini söyledi.

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