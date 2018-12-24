(Görüntülü) KIRIKKALE DHA'NIN 45 YILLIK EMEKÇİSİ ERHAN GÖĞEM HAYATINI KAYBETTİ

(Görüntülü) KIRIKKALE DHA'NIN 45 YILLIK EMEKÇİSİ ERHAN GÖĞEM HAYATINI KAYBETTİ

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