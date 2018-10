(Görüntülü) Kilis'in Suriye sınırında at yarışı

SURİYE sınırındaki Kilis'in Beşenli köyünde, Kilis Valiliği tarafından organize etilen 1’inci serbest stil at yarışları düzenlendi. Kendisi de at yeniştiriciliği yapan ve at binicisi olan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın girişimleriyle bu yıl ilk kez at yarışları düzenlendi. 15 atın 3 ayrı parkurda yarıştığı serbest stil at yarışlarında Kadir Zabtiyeoğlu’nun atı birinci geldi. Yarışmaların tamamlanmasından sonra Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Keçi Birliği Başkanı Mehmet Cirnavuk ile diğer birlik başkanlarıyla birlikte ata binerek parkurda tur attı. Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal'ın da izlediği etkinlikte kendi atıyla parkurda tur atan Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis’in tarihinde at yetiştiriciliği ve binicilik üzerinde yarışmalar yapıldığını ifade etti. Vali Tekinarslan, şöyle dedi: "Fakat son zamanlarda biraz unutulmaya yüz tutmuştur. Biz bütün değerlerimizle birlikte ata sporu olan biniciliğin yeniden can bulması hayat bulması için genç kuşakları yeni nesillere atalarının sporunu aktarmak üzere bu sene ilkini düzenlediğimiz serbest stil at yarışı oldu. İnşallah seneye çok daha etkin bu yarışları devam ettireceğiz. Mesele bizim bunları takip etmemiz değil, mesele Kilis halkının buna sahip çıkmasıdır. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasıdır." Zeytin Dalı Harekatı öncesi sıkıntılı ve kaygılı günler yaşadıklarını anlatan Vali Tekinarslan, “Sınır hattımızdaki terör odaklarının şehrimize ve ülkemize dönek tehditkar varlıkları dolayısıyla bu yıl Allaha hamdolsun büyük Türk milleti kahraman ordusuyla devletimiz milletimiz el ele bu terör belasını buralardan defettik. Hudut hattımızla kefiyle şenlikler festivaller düzenliyoruz. Dünyada görüyorki bu topraklarda at koşturmasını biz biliriz. At binenin kılıç kuşanın misali eğer bulunduğumuz coğrafyanın mensup olduğunu milletin özelliklerini biliyorsanız dünyada bunu biliyorsa da burada huzur ve barış daimi olur” diye konuştu.

